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Поляков поздравил директора СПб ГУП "Пассажиравтотранс" c юбилеем почетной грамотой

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© Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков встретился с директором СПб ГУП "Пассажиравтотранс" Андреем Лызиным и вручил ему почетную грамоту, а заодно и поздравил его с 50-летним юбилеем.

Андрей Лызин был удостоен почетной грамоты Губернатора Санкт-Петербурга за добросовестный труд и огромный вклад в развитие транспортной отрасли. Благодарность ему передал вице-губернатор города Кирилл Поляков, о чем он рассказал в своем Telegram-канале, поздравив директора СПб ГУП "Пассажиравтотранс" с 50-летием.

Поляков напомнил, что "Пассажиравтотранс" является крупнейшим автобусным предприятием Петербурга. Около 1 600 автобусов каждый день курсируют по улицам и перевозят более 300 миллионов пассажиров в год. Подчеркивается, что водители перевозчика нередко становятся лауреатами конкурсов профессионального мастерства. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что о работе общественного транспорта в Петербурге рассказали депутатам Зксобрания. 

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