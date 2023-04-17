В Петербурге планируют увеличить количество медсестер за счет подготовки специалистов на базе городского онкоцентра

В Петербурге наблюдается нехватка медсестер, несмотря на популярность этой профессии. В связи с этим на базе городского онкоцентра планируют организовать дополнительное обучение.

Так, Онкологический центр им. Напалкова совместно с Комитетом по здравоохранению Петербурга разработают и запустят обучение медицинских сестер. Для реализации практических навыков и закрепления теории в онкоцентре специалистам оборудуют учебные классы со специальными симуляторами. Об этом рассказали в пресс-службе Комздрава.

Согласно регламенту, на одного врача должна приходиться одна медсестра, однако в Петербурге сейчас наблюдается немного другая ситуация. Несмотря на то, что каждый год колледжи выпускают до двух тысяч специалистов, городу требуется около шести тысяч медсестер.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в этом году абитуриентам предоставят еще две тысячи бюджетных мест в петербургских колледжах.