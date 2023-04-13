Корюшка-трупоедка появится в 12 районах Петербурга с 15 апреля

Через пару дней в Петербурге стартует сезон корюшки. Рыбу будут продавать в 12 районах города.

Как рассказали в пресс-службе комитета имущественных отношений Петербурга, сезонные точки по продаже корюшки заработают в Северной столице с 15 апреля. Купить продукцию горожане смогут вплоть до 31 мая на территории 12 районов.

С середины апреля по конец мая в Петербурге будут функционировать более 40 точек продажи корюшки. При этом путинную рыбу могут предлагать и в другое время на протяжении всего года с использованием передвижных средств развозной торговли.

Посмотреть список точных адресов продажи корюшки петербуржцы могут на сайте комитета имущественных отношений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в прошлом году в Неве и прилегающих каналах заметили большое количество мертвой рыбы. Тогда расследование показало, что она оказалась приловом ерша, который получили после промышленной добычи корюшки.