Рыболовов обвинили в массовой гибели рыбы в петербургских водоемах

В отделе государственного контроля, надзора и рыбохраны по Петербургу и Ленобласти назвали причину появления мертвой рыбы в Неве и прилегающих каналах.

О массовой гибели рыб стало известно на прошлой неделе. Экологи взяли пробы воды из Невы, но не были уверены, что те погибли по естественным причинам. В городском Росприроднадзоре заявили, что на местах гибели рыбы отсутствуют промышленные стоки.

Расследование показало, что мертвая рыба оказалась приловом ерша. Его получили после промышленной добычи корюшки. Ерши попадали туда вместе с этим видом рыбы, но рыбаки просто выбрасывали их в воду. Из-за такого обращения и погибла часть рыбы, сообщает РБК.

По факту произошедшего возбуждено административное производство.