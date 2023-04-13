В Петербурге около 12 тысяч горожан, не оплативших штрафы вовремя, получат более серьезное наказание

За 2023 год примерно 12 тысяч автомобилистов попытались игнорировать полученные ими штрафы и нарвались на более серьезное наказание. Теперь нарушителям может грозить до 15 суток ареста, обязательные работы или штраф, увеличенный в два раза.



С января по март текущего года Комитет по транспорту направил в адрес мировых судей 11 821 протокол на граждан, не пожелавших оплатить административный штраф за неправильную парковку. С момента назначения наказания у граждан было 60 дней, но воспользоваться ими они не успели или не захотели. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.



Так, 7 646 протоколов было направлено за стоянку под знаками «Остановка/стоянка запрещена»», а еще 4 175 - за занятие парковочного места на платной парковке без оплаты. Теперь, чтобы исправить свои ошибки, гражданам грозит одно из трех видов более серьезного наказания, в частности, это может быть либо привлечение к обязательным работам, либо увеличенный в два раза штраф, либо арест до 15 суток.



Интересно, что за прошлый год мировые суды вынесли более 10 тысяч постановлений о назначении административных наказаний за вовремя неоплаченные штрафы, и почти все они были в виде штрафа в двукратном размере от первоначального.



Напомним, что штраф за неправильную парковку сейчас составляет 3 000 рублей. Если автомобилист остановился под знаком, запрещающим парковку, в течение первых 20 дней после получения штрафа его можно оплатить со скидкой в 50%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала 2023 года ГАТИ получила примерно 20 тысяч жалоб от петербуржцев на неправильную парковку во дворах.