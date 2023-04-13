Электромобили e-Neva в Петербурге хотят выпускать на бывшем заводе Toyota

На бывшем заводе Toyota в Северной столице могут начать производить электромобили e-Neva. В настоящее время эта возможность прорабатывается.

Созданием e-Neva на бывшем предприятии Toyota займется концерн "Алмаз-Антей". Здесь же могут появиться и машины от других производителей, которые являются партнерами России. Сейчас это решение обсуждается с Минпромторгом РФ, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера, главу министерства Дениса Мантурова.

Уточняется, что начало производства запланировано на 2026 год. До этого будет принято решение, с кем из специалистов можно было бы делать сборку, чтобы оживить производство.

Напомним, в начале апреля стало известно о переходе завода Toyota в собственность ФГУП "НАМИ".