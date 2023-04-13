Почти на час в Петербурге задержали вылет самолета в Иркутск

Пассажиров рейса "Санкт-Петербург - Иркутск" задержат в Петербурге почти на час, - самолет отправится из Пулково по новому расписанию.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, 13 апреля из Петербурга так и не отправят самолеты в Душанбе от "Уральские Авиалинии" и Ереван от"FlyOne Armenia". Рейсы были запланированы на 14:45 по мск. и 15:00 по мск. соответственно.

Кроме того, в 13:25 вместо 12:30 покинут Северную столицу пассажиры рейса "Санкт-Петербург - Иркутск". За перевозку граждан отвечает авиакомпания "S7".

Также в Пулково 13 апреля не прилетят самолеты "FlyOne Armenia" из Еревана и воздушное судно из Москвы от "Ямал".

По остальным направлениям изменения пока не планируется. Расписание рейсов возможно в течение дня отследить на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 12 апреля четыре воздушных судна так и не покинули петербургский аэропорт.