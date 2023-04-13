  • 13 Апрель 2023
USD 13.04.2023 82.0934 +-0.0865
USD ММВБ 07:39 0.0000  
EUR 13.04.2023 89.7599 +0.0328
EUR ММВБ 07:39 0.0000  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Почти на час в Петербурге задержали вылет самолета в Иркутск

Автор:


© Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Темы дня

Пассажиров рейса "Санкт-Петербург - Иркутск" задержат в Петербурге почти на час, - самолет отправится из Пулково по новому расписанию.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, 13 апреля из Петербурга так и не отправят самолеты в Душанбе от "Уральские Авиалинии" и Ереван от"FlyOne Armenia". Рейсы были запланированы на 14:45 по мск. и 15:00 по мск. соответственно. 

Кроме того, в 13:25 вместо 12:30 покинут Северную столицу пассажиры рейса "Санкт-Петербург - Иркутск". За перевозку граждан отвечает авиакомпания "S7". 

Также в Пулково 13 апреля не прилетят самолеты "FlyOne Armenia" из Еревана и воздушное судно из Москвы от "Ямал". 

По остальным направлениям изменения пока не планируется. Расписание рейсов возможно в течение дня отследить на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 12 апреля четыре воздушных судна так и не покинули петербургский аэропорт. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram