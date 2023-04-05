  • 5 Апрель 2023
USD 06.04.2023 79.4961 +0.1398
USD ММВБ 19:15 79.7980  
EUR 06.04.2023 87.0954 +0.3747
EUR ММВБ 19:15 87.3400  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербургские ЗАГСы с мая начнут принимать влюбленные пары даже ночью

Автор:


© Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Темы дня

Скоро в Северной столице начнется пора белых ночей и наплыв туристов, поэтому было принято решение продлить работу некоторых ЗАГСов города.

Так, специалисты Комитета по делам ЗАГС удлинили рабочее время Дворцов бракосочетания на Английской набережной и на Фурштатской улице вплоть до 23:00. Как рассказали в пресс-службе Смольного, у туристов белые ночи достаточно популярная пора для заключения союза. 

Отмечается, что в 2021 году с начала мая до конца сентября на территории Петербурга зарегистрировали 25 681 брак, что составляет более 50% от общего количества регистраций за весь год. В 2022 году в аналогичный период  количество регистраций увеличилось до 28 070.

Уточняется, что по новому режиму последнюю церемонию бракосочетания будут проводить с 23:00 до 23:20 ночи. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в прошлом году больше всего свадеб в Петербурге пришлось на октябрь. В целом количество бракосочетаний заметно выросло. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram