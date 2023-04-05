Петербургские ЗАГСы с мая начнут принимать влюбленные пары даже ночью

Скоро в Северной столице начнется пора белых ночей и наплыв туристов, поэтому было принято решение продлить работу некоторых ЗАГСов города.

Так, специалисты Комитета по делам ЗАГС удлинили рабочее время Дворцов бракосочетания на Английской набережной и на Фурштатской улице вплоть до 23:00. Как рассказали в пресс-службе Смольного, у туристов белые ночи достаточно популярная пора для заключения союза.

Отмечается, что в 2021 году с начала мая до конца сентября на территории Петербурга зарегистрировали 25 681 брак, что составляет более 50% от общего количества регистраций за весь год. В 2022 году в аналогичный период количество регистраций увеличилось до 28 070.

Уточняется, что по новому режиму последнюю церемонию бракосочетания будут проводить с 23:00 до 23:20 ночи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в прошлом году больше всего свадеб в Петербурге пришлось на октябрь. В целом количество бракосочетаний заметно выросло.