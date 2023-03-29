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В прошлом году у петербуржцев октябрь стал самым популярным месяцем для бракосочетания

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© Фото: pxhere

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В Санкт-Петербурге за 2022 год выросло количество бракосочетаний. При этом больше всего пар закрепили свой союз осенью.

На Законодательном собрании Петербурга уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова представила доклад, в ходе которого пояснила, что за прошлый год количество бракосочетаний в Северной столице увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом самым популярным месяцем для заключения союза стал октябрь.

Однако смертность в городе на Неве все еще продолжает превышать рождаемость. Так, за 2022 год родились 50 663 маленьких горожанина, а скончались при этом 62 317 человек. Примечательно, что такая ситуация наблюдается уже два года подряд.

Тем не менее, по словам Агапитовой, численности в Культурной столице осталась почти такой же, как и была. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге за год естесственая убыль населения уменьшилась на 56% и достигла 12 629 человек. 

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