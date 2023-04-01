За снежный март 2023 года солнце радовало петербуржцев только чуть больше 76 часов

В марте 2023 года выпало очень много снега, а вот солнца было мало. Всего удалось зафиксировать только 76,5 часа солнечного сияния.

По температурным показателям март текущего года повторил прошлый, немного превысив норму. Как отметил в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, теплее всего было 20 марта, когда столбики термометра доросли до +10,4 градусов, а самым холодным днем стало 10 марта, - тогда отметки напомнили декабрьские, опустившись до -17,3 градусов.

Также специалист отметил, что в марте 2023 года выпало почти рекордное количество осадков, — 81,4 мм. Этот показатель перекрыл только 1971 год с 83,6 мм осадков в марте. Больше всего осадков выпало 29числа, -13,3 мм. Третья декада месяца в целом стала очень снежной, в этом время нападало 45,1 мм осадков.

Солнышка же в минувшем месяце было немного, особенно в сравнении с 2022 годом, когда оно светило 187,7 часа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам пообещали настоящую весну в апреле. По словам Колесова, потеплеть должно после 5 числа.