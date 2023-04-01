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Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернется настоящая весна

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© Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

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В апреле на территорию Северной столицы все же вернется настоящая весна, правда, перед этим горожанам придется терпеть похолодание еще примерно неделю. 

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов упомянул в своем Telegram-канале, что потепления в городе стоит ждать с 5 апреля. Таким образом, из-за влияния циклонов первая неделя апреля будет достаточно холодной. 

Также в эфире программы "Утро в Петербурге" специалист отметил, что в этом году к концу марта и началу апреля выпало очень большое количество снега. Приблизительно похожие значения наблюдались только в 1959 году.

Тем не менее, местных жителей заверили, что весна никуда не денется, во второй половине месяца положительные температуры будут практически каждый день. Решающую роль будет играть солнце, благодаря которому земля прогреется очень быстро.

На территории Ленобласти ситуация с потеплением в апреле будет похоже на Петербург. Всю первую неделю туту будет тоже прохладно.

Несмотря на то, что пока трудно описать текущий месяц в целом, Колесов предположил, что он будет не слишком теплым. Температуры воздуха окажутся близкими к норме. В первой половине апреля ожидается от +3 до +8 градусов, а во второй — от +6 до +11. Более того, в отдельные дни может потеплеет от +13 до +18 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что второй месяц весны в Петербурге стартовал со снегопадов и не очень высоких дневных температур. 

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