За продажу зажигалок несовершеннолетним в Петербурге теперь будут штрафовать

Депутаты Петербурга приняли закон, запрещающий продажу зажигалок несовершеннолетним. Известно, что за его нарушение штраф может достигать 150 тысяч рублей.

Закон о запрете продажи товаров со сжиженными углеводородными газами несовершеннолетним утвердили в окончательной редакции депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Соответствующие поправки внесут в закон об административных правонарушениях на территории города.

Теперь за продажу зажигалок детям можно получить немаленький штраф. Например, обычный горожанин заплатит за нарушение закона от 3 000 до 5 000 рублей. Должностное лицо, продав зажигалку несовершеннолетнему, получит штраф в 15-25 тысяч рублей, а юридическое лицо за аналогичное нарушение получит штраф суммой до 75-150 тысяч рублей.

Новый закон ввели потому, что, по мнению депутатов, несовершеннолетние могут использовать зажигалки не по назначению. Так, в Петербурге уже неоднократно фиксировались случаи госпитализации подростков после вдыхания паров газа.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что о возможном запрете продажи зажигалок детям в Петербурге стало известно еще в начале февраля.