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По решению депутатов ЗакСа в Петербурге могут запретить продавать зажигалки детям

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© Фото: pxhere

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Большинство депутатов Законодательного Собрания Петербурга поддержали запрет на продажу зажигалок несовершеннолетним.

Соответствующий законопроект был принят первого февраля в первом чтении. Согласно документу, продажа зажигалок детям может повлечь за собой штраф в размере от трех до 300 тысяч рублей.

Авторами инициативы выступили депутаты "Единой России" Антон Соловьев, Денис Четырбок и Валерий Гарнец. По словам Соловьева, запрет продажи зажигалок детям является, скорее, разрешительной мерой для продавцов, благодаря которой они смогут обоснованно не допустить ребенку приобрести товар, способный нанести вред его здоровью.

Ограничение на продажу зажигалок детям рассматривают как способ борьбы с одной из форм токсикомании, именуемой "сниффинг". Из-за нее у несовершеннолетнего может появиться аритмия, гипоксия головного мозга, а также может полностью остановиться сердце. В некоторых случаях спасти человека уже не представляется возможным.

За последние годы в Петербурге от токсикомании умерло 11 детей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что о возможном запрете на продажу зажигалок несовершеннолетним стало известно еще 26 января. Тогда соответствующий законопроект был одобрен на заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Петербурга.

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