Высота снежного покрова в центре Петербурга практически сравнялась с показателями декабря

В конце марта Санкт-Петербург настолько сильно засыпало снегом, что по показателям месяц почти догнал декабрь. Так, местами высота снежного покрова превысила 18 сантиметров, а в центре достигла 16 сантиметров.

В этот раз по большей части снегопад обрушился на Северную столицу, а не на Ленобласть. В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что за чуть больше чем 12 часов на территорию региона нападало от 10,5 сантиметров снега (такие показатели наблюдались в Кронштадте) до 13,6 сантиметров ( которые зафиксировали в центре города). При этом в Ломоносове выпало около 12,5 сантиметров осадков, а в Колпино - 13,3 сантиметров.

Интересно, что высота снежного покрова в центре Петербурга со вчерашним снегом по итогу оказалась практически такой же, как в декабре. Утром 29 марта она составила 16 сантиметров, в целом по городу показатели меняются от 14 сантиметров в Ломоносове до 18 см в Кронштадте.

Колесов заметил, что на сегодняшний день за месяц в городе на Неве выпало больше 200 % осадков. При этом за сутки выпало до 16 мм снега, что составляет примерно 45 % от месячной нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 29 марта синоптики прогнозируют на территории Санкт-Петербурга много снега и аномальные температуры.