В снежном Петербурге 29 марта установили аномальные температуры

Санкт-Петербург 29 марта серьезно занесло снегом. При этом температуры на территории региона остаются ниже нормы, на дорогах сохраняется гололедица.

В среду синоптическая ситуация в городе на Неве будет формироваться атмосферным фронтом, вытянутым через регион в меридиональном направлении с юга на север. В такой ситуации погода на территории Ленобласти будет противоречива - на западе будет холодно, а на восток теплее. Об этом в социальных сетях рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Петербург снова закроет облаками, временами будет идти снег, а на дорогах сохранится опасная гололедица. Столбики термометра при этом установится на отметках в -1 и +1 градус, по области может быть чуть теплее - воздух прогреется до +4 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Леус заметил, что в четверг хоть снег и прекратится, на дорогах все равно буде скользко. Ночью Петербург подморозит до -4 и-6 градусов, а днем температура все также будет держаться около 0 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что накануне жителей Северной столицы предупредили о сильных снегопадах и призвали к особой осторожности на дорогах.