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Через Черную речку планируют построить переправу практически за 180 миллионов рублей

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© Фото: pxhere

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В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для строительства моста через Черную речку. Чтобы возвести переправу, может понадобиться примерно 180 миллионов рублей.

На портале госзакупок появилась информация, что Петербургская дирекция транспортного строительства объявила тендер на строительство моста через Чёрную речку в створе Сердобольской улицы. Уточняется, что начальная цена контракта достигает 176,8 миллионов рублей.

Подать заявку на участие в аукционе возможно до 18 апреля. Уже 21 числа будут подведены его итоги.

Впервые о строительстве моста через Черную речку упомянули в 2018 году. Предполагается, что переправа соединит набережную Черной речки и Ушаковскую набережную. Мост может быть построен не позднее начала ноября 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице впервые за 40 лет начнут строить новый разводной мост через Неву. Работы по возведению переправы могут начать уже в 2023 году. 

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