В воскресенье Санкт-Петербург зальет дождями

Сильный ветер и дожди встретятся жителям Северной столицы 26 марта. Кроме того, не очень теплым будет воздух.

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что в воскресенье на погодные условия в северо-западных и центральных районах Европейской России будет влиять североатлантический циклон "Хилмар",а также связанные с ним атмосферные фронты.

Так, в Петербурге будет облачно и с дождем, температура воздуха не поднимется выше +4 и +6 градусов. Ветер придет северо-восточный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет, составив 748 мм рт. ст., что все равно остается ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жителям Петербурга в очередной раз напомнили об опасности выхода на хрупкий лед водоемов.