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Петербургским промышленным предприятиям остро не хватает 20 тысяч сотрудников

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© Фото: Baltphoto

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За прошлый год в Петербурге прибавилось количество специалистов, занятых в сфере промышленности, однако на настоящий момент в этом секторе все равно наблюдается дефицит кадров.

Так, за прошлый, 2022, год штат петербургских промышленных предприятий пополнился 28 тысячами сотрудников. Тем не менее, до сих пор в этом секторе Петербургу не хватает 20 тысяч работников. Об этом пишет АБН.

Уточняется, что острее всего нехватка ощущается в отрасли машиностроения, где дефицит кадров достигает 5 тысяч сотрудников. Также не хватает людей в оборонной промышленности и радиоэлектронике. В свою очередь, в сфере легкой промышленности Северной столицы сейчас не хватает тысячи человек.

Известно, что в базе Службы занятости города на сегодняшний день представлено более двух тысяч вакансия в сфере промышленности. Таким образом, показатели почти сравнялись с теми, что были зафиксированы 14 марта 2022 года.

Отмечается, что предприятия Петербурга привлекают специалистов из регионов и мигрантов, но, по мнению чиновников, средства лучше вложить в переквалификацию специалистов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что с начала года в Санкт-Петербурге зафиксировали рост предложений от работодателей в сфере ЖКХ. Спрос на специалистов в этой сфере подскочил сразу на 40%.

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