Больше всего вакансий в сфере ЖКХ за год прибавилось в Петербурге, Москве и Свердловской области

С начала года в Петербурге зафиксировали рост предложений от работодателей в сфере ЖКХ. Оказалось, что спрос на специалистов в этой области подскочил сразу на 40% за год.

Чаще всего сотрудников ЖКХ ищут в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области, а по всей России с начала 2023 года было размещено примерно 15 тысяч вакансий в этом секторе. Например, спрос на специалистов по благоустройству вырос на четверть. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Так, с начала текущего года в СЗФО специалисты разместили свыше 1,8 тысячи вакансий в области благоустройства, что на треть больше, чем показатели 2022 года. Чаще всего работодатели ищут менеджеров по работе с клиентами, сантехников, инженеров-сметчиков, инженеров-проектировщиков, а также водителей и монтажников.

Несмотря на рост количества вакансий, на одно предложение приходится пара откликов. Зарплаты при этом меняются в зависимости от регионов и должностей в диапазоне от 44 до 92 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что самыми отзывчивыми по отношению к коллегам оказались медсестры, воспитатели, кладовщики и менеджеры по логистике.