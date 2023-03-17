В Петербурге открыли первый на территории России Центр оценки навыков управления беспилотниками

На территории Санкт-Петербурга открылся первый в России Центр оценки квалификаций воздушного транспорта (ЦОК). Пока такое заведение есть лишь в городе на Неве, но в дальнейшем они появятся во все регионах страны.

Центр для тестирования специалистов по управлению беспилотниками 16 марта открылся в Петербурге на предприятии "Технологии автоматизации и программирования". В мероприятии принял участие председателя Комитета по транспорту Алексей Львов, который пояснил, что в настоящее время на территории города работает более 20 предприятий, занимающихся выпуском беспилотников, - это 30% от всего производства в России.

В пресс-службе Комитета по транспорту рассказали, что в ЦОК работники, которые уже эксплуатируют или только планируют использовать беспилотные авиационные системы, будут подтверждать квалификацию, сдав теоретическую и практическую часть.

Известно, что с 1 марта текущего года требование подтверждения квалификации является обязательным для сотрудников этой сферы. По успешным результатам испытаний специалистам выдадут свидетельство государственного образца, внесенное в госреестр.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге хотят запустить тестирование беспилотников для доставки грузов и осуществления авиационных работы.