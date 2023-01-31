В Петербурге протестируют запуск первой беспилотной аэродоставки

В Северной столице хотят запустить тестирование беспилотников, чтобы проверить, насколько возможно при помощи них доставлять грузы и осуществлять авиационные работы.

Для испытания беспилотников Минэкономразвития хочет ввести экспериментальный правовой режим. В его рамках специалисты проанализируют работу аппаратов со взлетной массой до 30 кг. Механизмы планируют применять для доставки грузов и выполнения авиационных работ. Об этом пишет AllNW.

Так, эксперты разработают и одобрят применение единой трехмерной цифровой карты района. В работе используют воздушные и наземные съемочные комплексы. Проект уже одобрили в министерстве, согласно предложениям производителей беспилотников.

Уточняется, что тестирование могут начать во втором квартале 2023 года. Экспериментальный правовой режим при этом продлят до 2026 года включительно.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что специалисты Московского государственного университета геодезии и картографии разработали инновационный метод, позволяющий больше узнать об Антарктиде и ледниках по всему миру. Для этого в работе предлагается использовать дроны.