Депутаты Петербурга поддержали бесплатное социальное обслуживание ветеранов и блокадников

В Петербурге расширят список граждан, которым положено бесплатное социально обслуживание.

Известно, что соответствующие поправки 15 марта уже были внесены в законопроект "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге" в первом чтении. Инициативу предложили депутаты "Единой России" Игорь Высоцкий, Валерий Гарнец, а также Александр Ржаненков и Денис Четыребок.

Так, согласно изменениям, бесплатные социальные услуги должны будут предоставлять инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также инвалидам боевых действий и лицам, которые награждены знаками "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осаждённого Севастополя". Также на льготы смогут рассчитывать люди, которые работали в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны или на строительстве военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов.

Всего в перечень может войти около 100 видов услуг. Депутаты уточнили, что на 1 октября 2022 года к перечисленным категориям граждан в Петербурге относились более 57 тысяч горожан.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 30 петербургских депутатов, отправившихся на границу, могут лишить мандатов за то, что они не присутствуют очно на заседаниях ЗакСа.