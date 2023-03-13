Петербургские власти потратят почти 200 миллионов рублей, чтобы найти занятие безработным

Власти Петербурга выделят около 200 миллионов на трудоустройство более 2,5 тысяч безработных граждан. Это нужно, чтобы снять напряженность на рынке труда города.

Так, изменения внесли в госпрограмму "Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге". Как сообщили в пресс-службе Смольного, соответствующий документы уже подписан.

Всего на трудоустройство более 2,5 тысяч безработных в Северной столице за текущий год потратят 176,9 миллионов рублей. В частности, некоторые сотрудники пройдут дополнительное обучение.

Предполагается, что благодаря принятым мерам, в Петербурге работу получат не менее тысячи граждан, находящихся под риском увольнения. Также около1 164 человек, которые ищут работу и зарегистрированы в Службе занятости, отправятся на общественные работы.

Кроме того, примерно 500 работников предприятий промышленного толка смогут пройти обучение и получат дополнительное профессиональное образование.