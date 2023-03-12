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Пассажиров самолета до Калининграда держали в Пулково шесть часов

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© Фото: Санкт-Петербург.ру/Дмитрий Романов

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Днем ранее на шесть часов задержали вылет самолета в Калининград из Пулково. Пассажиров держали в салоне несколько часов.

Известно, что рейс DP 529 авиакомпании "Победа" должен был покинуть город на Неве в 18:55 вечера 11 марта, однако смог вылететь только в 00:42 по московскому времени. Сложившуюся ситуацию, хоть и далеко не сразу, но объяснили тем, что из-за непогоды сильно замерзли двигатели. 

Негодование пассажиров в социальных сетях появилось через несколько часов после задержки вылета. По словам очевидцев, их долгое время не выпускали из салона, кому-то стало нехорошо, поэтому вызвали врача. В конце концов часть пассажиров покинули самолет, но лишь через несколько часов после запланированного времени вылета и ожидания, в ходе которого объяснений также очень долго не поступало. 

Командир воздушного судна заявил, что причина задержки в замерзших двигателях. В Пулково же подчеркнули, что решение о вылете принимает только авиакомпания. В результате самолет покинул воздушную гавань Культурной столицы только ближе к часу ночи и сейчас уже успешно приземлился в Калининграде. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге 12 марта вылет рейса до Якутска задержат более чем на полтора часа. 

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