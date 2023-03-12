Вылет самолета из Пулково в Якутск 12 марта пассажиры будут ждать на полтора часа дольше

В воскресенье пассажиры одного из самолетов покинут Пулково на полтора часа позже, чем рассчитывали. Речь идет о самолете авиакомпании "Якутия", который переправит граждан до Якутска.

Согласно данным, представленным на сайте петербургского аэропорта, перелет по направлению "Санкт-Петербург - Якутск" задержат более чем на полтора часа. Так, изначально самолет должен был покинуть Пулково в 14:30, но теперь вылетит в 16:10 по московскому времени.

Вовсе отменили отправление рейса в Москву. Самолет "Азимут" должен был покинуть воздушную гавань города на Неве в 16:20 по мск. Аналогичная ситуация и с рейсом этой авиакомпании в обратную сторону, который мог приземлиться на территорию Петербурга в 15:20.

В 19:20 также не отправят самолет из Минска в Петербург. Обо всех остальных изменениях в течение дня пассажиры смогут узнать на сайте аэропорта Культурной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в апреле из Петербурга запустят прямые рейсы в Тунис. В аэропорту Пулково откроется летняя полетная программа в Монастир.