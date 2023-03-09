Одним из городов, где букеты на 8 марта оказались дороже всего, стал Петербург

Оказалось, что Северная столица попала в тройку лидеров по стоимости букетов на 8 марта, уступив место только Москве и Уфе.

Продавцы некоторых городов сильно подняли цены на букеты в Международный женский день, 8 марта. Одним из таких регионов стал Петербург, встав на третью строчку по стоимости цветов. Об этом пишет РБК.

Так, например, в Петербурге цены за год увеличились на 9 %. В целом стоимость букетов здесь превысила показатели средней стоимости по России на 13 %.

При этом, выбирая между сами дорогими и самыми бюджетными букетами, петербуржцы могли отдать продавцам 2 213 рублей. По России средняя стоимость цветов оказалась несколько ниже и достигла 1 962 рубля.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что чаще всего у петербуржцев 8 марта ассоциируется с цветами.