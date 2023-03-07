В Петербург и Ленобласть к Международному женскому дню привезли более двух миллионов цветов

Более двух миллионов цветов оказались на прилавках магазинов перед Международным женским днем, который традиционно празднуется 8 марта.

Так, растения приехали прямиком из Латвии и Армении, однако местами их произрастания являются Нидерланды, Эквадор, Кения, Колумбия, Израиль, Италия, Армения, Испания и ЮАР. В пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора рассказали, женщин порадуют 2,2 миллиона роз, хризантем, гвоздик, лизиантусов и альстромерий.

Уточняется, что все партии попали на прилавки цветочных магазинов только после успешного прохождения фитосанитарного контроля.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что около 40% мужчин отказались дарить женщинам подарки и цветы на 8 марта.