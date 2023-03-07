  • 7 Март 2023
USD 07.03.2023 75.4728 +0.0136
USD ММВБ 15:37 75.5632  
EUR 07.03.2023 80.2353 +0.1884
EUR ММВБ 15:37 80.5524  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Международный женский день петербуржцев поджидает погодная лихорадка с метелью и капелью

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В среду, 8 марта, погода, похожая по ощущениям на январскую, изменится на весеннюю с капелью и нулевой температурой. При этом на солнце петербуржцам надеяться особо не приходится.

Во вторник, 7 марта, в Северной столице практически безветренно. По мнению главного синоптика города Александра Колесова, хорошая погода продержится до самого вечера, столбики термометра с -8 и -10 поднимутся до -2 и -4, а из-за облаков уже выглядывает солнышко. Пониженным остается только атмосферное давление. В Международный женский день, 8 марта, настроение у погоды изменится. Об этом специалист сообщил в своем Telegram-канале.

Так, уже в ночь с 7 на 8 число ударят морозы в -10 градусов, а утром пройдет снег, ветер при этом разгонится до 8-13 м/с и, вероятно, создаст метель. Тем не менее, к обеду ветер ослабеет, а осадки будут идти, но временами, воздух прогреется до -2 и 0 градусов. Хоть солнышка ждать и не приходится, будет заметна весенняя капель с теплых крыш.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что осадки в виде снега 7 марта, по словам специалиста, ожидаются преимущественно в пригороде Северной столицы. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram