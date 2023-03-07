В Международный женский день петербуржцев поджидает погодная лихорадка с метелью и капелью

В среду, 8 марта, погода, похожая по ощущениям на январскую, изменится на весеннюю с капелью и нулевой температурой. При этом на солнце петербуржцам надеяться особо не приходится.

Во вторник, 7 марта, в Северной столице практически безветренно. По мнению главного синоптика города Александра Колесова, хорошая погода продержится до самого вечера, столбики термометра с -8 и -10 поднимутся до -2 и -4, а из-за облаков уже выглядывает солнышко. Пониженным остается только атмосферное давление. В Международный женский день, 8 марта, настроение у погоды изменится. Об этом специалист сообщил в своем Telegram-канале.

Так, уже в ночь с 7 на 8 число ударят морозы в -10 градусов, а утром пройдет снег, ветер при этом разгонится до 8-13 м/с и, вероятно, создаст метель. Тем не менее, к обеду ветер ослабеет, а осадки будут идти, но временами, воздух прогреется до -2 и 0 градусов. Хоть солнышка ждать и не приходится, будет заметна весенняя капель с теплых крыш.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что осадки в виде снега 7 марта, по словам специалиста, ожидаются преимущественно в пригороде Северной столицы.