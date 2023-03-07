На "Адмиралтейских вервях" в Петербурге создадут судно для полярных исследований почти за 40 миллиардов

Петербургские специалисты планируют заняться строительством судна для полярных исследований, на котором разметят несколько десятков лабораторий. В общей сложности на эти цели выделят около 40 миллиардов рублей.

Контракт был подписан в пятницу, 3 марта, между "Адмиралтейские верфи" и Росгидрометом. Предполагается, что на борту научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" будет размещено 20 лабораторий и вертолетная площадка. Об этом пишет Neva.Today.

Известно, что новый корабль сможет перевозить необходимые грузы и доставлять к точкам назначения до 170 исследователей на борту. В этом году может стартовать этап проектировки, а уже в следующем - закладка. О выделении средств в размере 39, 7 миллиардов на возведение судна стало известно еще в конце прошлого года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что новый крузный лайнер свяжет Петербург и Астрахань. Его строительство планируют закончить к концу текущего года.