Почти половина родителей старшеклассников в Петербурге не контролируют карманные расходы детей

Выяснилось, что практически половина петербуржцев не контролирует карманные расходы старшеклассников.

Среди горожан провели опрос на тему того, с какого возраста они готовы выделить несовершеннолетним карманные деньги, а также, происходит ли в последствии контроль за их расходами.

Согласно исследованию сервиса SuperJob, около 69% отцов и матерей учащихся младших классов, а также девять из десяти родителей подростков старше 11 лет выделяют несовершеннолетним средства на карманные расходы.

При этом за тем, что покупают дети младшего возраста, не следят только 11% петербуржцев. Тех, кого от 11 до 14 лет, не контролируют в 25% случаях. В свою очередь, за бюджетом учащихся старших классов не присматривает почти половина опрошенных.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что родители раскрыли, какие денежные суммы уходят на помощь репититора в подготовке детей к ЕГЭ.