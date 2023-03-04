В субботу петербуржцев ждет небольшой снег и плюсовые температуры из-за северной периферии очередного циклона

Санкт-Петербург 4 марта засыплет снегом. Пока город находится на северной периферии очередного циклона, из-за чего небо будет затянуто облаками, а столбик термометра может подняться до плюсовых значений.

Как поделился в своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, северная периферия циклонического вихря, формирующая в субботу погоду на территории региона, выходит своим центром в Новгородскую область. Прогнозируется, что в течение дня пройдет небольшой снег.

Температура воздуха будет меняться от -1 до +1 градуса, по области показатели достигнут от -4 до +1 градуса. Также ожидается северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 744 мм рт. ст., однако такие показатели все равно остаются ниже нормы.

В воскресенье, 5 марта, снова пройдет небольшой снег, а столбик термометра достигнет от -1 до -3 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что зима 2023 года в Петербурге расположилась на 19 строчке в рейтинге самых теплых лет. Синоптик рассказал, что за три месяца соднце светило только 51,9 часа.