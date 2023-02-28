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В Петербурге к 9 мая ветеранам ВОВ дополнительно выделят по десять тысяч рублей

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© Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

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Ко Дню Победы петербургские власти выделят ветеранам дополнительные денежные средства. Также на выплаты могут рассчитывать еще некоторые группы населения.

Традиционно к 9 мая в Северной столице ветераны Великой Отечественной войны и блокадники получат традиционные выплаты. Соответствующая информация содержится в проекте постановления городского правительства, который был опубликован 28 февраля. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Таким образом, дополнительные денежные средства в размере 10 тысяч рублей каждому могут получить инвалиды и участники войны, ветераны, блокадники, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Кроме того выплаты в размере пяти тысяч рублей могут быть направлены вдовам и вдовцам военнослужащих, а также людям, родившимся до 3 сентября 1945 года. 

Ране Санкт-Петербург.ру писал, что некоторые жители Петербурга в ближайшее время смогут получить дополнительно проиндексированные пенсии. Речь идет о ветеранах труда, тружениках тыла, а также о пострадавших от политических репрессий и реабилитированных в последствии россиянах. Соответсвующее заявление в феврале сделал пенсионный эксперт. 

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