Ограничение полетов в Петербурге объяснили тренировкой сил ПВО

Появилось объяснение инцидента с закрытием воздушного пространства в Петербурге, из-за которого некоторые рейсы не смогли вовремя отправить из Пулково. Кроме того, несколько самолетов вынужденно развернули по обратному курсу. В Минобороны РФ объяснили, что все дело оказалось в тренировке сил ПВО.

Так, 28 февраля 2023 года дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО осуществили отработку взаимодействия с гражданскими органами управления воздушным движением. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что в ходе мероприятий дежурными силами ПВО было отработано обнаружение, перехват и идентификация предполагаемой цели, а также взаимодействие с экстренными службами и силовыми на случай ЧС. Во второй, практической, части тренировки, использовались истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа. В ведомстве отметили, что именно они и совершили вылеты

Напомним, что около 11 часов утра во вторник в социальных сетях распространилась информация о замеченном в небе над Петербургом неопознанном объекте. Аэропорт Пулково перестал принимать и отпускать самолеты.