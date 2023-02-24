  • 24 Февраль 2023
USD 23.02.2023 74.7087 -0.1509
USD ММВБ 19:15 76.1394  
EUR 23.02.2023 79.5716 -0.1872
EUR ММВБ 19:15 80.3788  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Небо над Петропавловской крепостью 23 февраля озарили яркие вспышки праздничного салюта

Автор:


© Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Темы дня

В четверг, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества над Северной столицей прогремел салют. По словам очевидца, праздничные залпы звучали на протяжении 10 минут.

Несколько десятков залпов от стен Петропавловской крепости произвели батареи Михайловской военной артиллерийской академии. В общей сложности над Петербургом прогремело 30 таких залпов, который по традиции были именные и были запущены в честь Дня защитника Отечества, героям СССР и России, военачальникам, а также труженикам тыла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города на Неве.

Во время запуска праздничных фейерверков на территории Петропавловской крепости присутствовали представители власти города и  временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Сергей Рюмшин.

Отдельные благодарности за салют и поздравление с Днем защитника Отечества  получили артиллеристы, запускавшие фейерверки и залпы из пушек. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в честь Дня защитника Отечества на фасадах шести петербургских домов появились праздничнее проекции. Известно, что световые инсталляции будут украшать здания  в течение пяти дней.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram