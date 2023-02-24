Небо над Петропавловской крепостью 23 февраля озарили яркие вспышки праздничного салюта

В четверг, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества над Северной столицей прогремел салют. По словам очевидца, праздничные залпы звучали на протяжении 10 минут.

Несколько десятков залпов от стен Петропавловской крепости произвели батареи Михайловской военной артиллерийской академии. В общей сложности над Петербургом прогремело 30 таких залпов, который по традиции были именные и были запущены в честь Дня защитника Отечества, героям СССР и России, военачальникам, а также труженикам тыла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города на Неве.

Во время запуска праздничных фейерверков на территории Петропавловской крепости присутствовали представители власти города и временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Сергей Рюмшин.

Отдельные благодарности за салют и поздравление с Днем защитника Отечества получили артиллеристы, запускавшие фейерверки и залпы из пушек.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в честь Дня защитника Отечества на фасадах шести петербургских домов появились праздничнее проекции. Известно, что световые инсталляции будут украшать здания в течение пяти дней.