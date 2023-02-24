На празднование Дня Победы петербургские власти готовы выделить около 40 миллионов рублей

Петербургские власти направят на украшение города ко Дню Победы около 40 миллионов рублей.

На сайте госзакупок появилось два конкурса, согласно которым на праздничное оформление Северной столицы местные власти выделят примерно 40 миллионов рублей. Известно, что подача заявок на участие в конкурсе продлится до 10 марта.

Так, первая заявка от Городского центра рекламы и праздничного оформления подразумевает выделение средств из городского бюджета в размере 22,4 миллионов рублей, а вторая — 16 миллионов рублей. По завершению конкурса будет определен заказчик, который займется подготовкой и установкой композиций, флагов и другой атрибутики ВОВ.

Специалисты планируют, что работы начнут выполнять за две недели до праздника, с 25 апреля.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на фасадах шести петербургских домов появились инсталляций в виде открыток, посвященных 23 февраля.