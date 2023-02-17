В субботу из-за метели и капризного ветра уровень погодной опасности в Петербурге повысится до "желтого"

На выходных в Санкт-Петербурге будет действовать повышенный уровень погодной опасности. Его введут на один день, в субботу, 18 февраля.

В пресс-службе Гидрометцентре России жителей Северной столицы и Ленинградской области предупредили, что 18 февраля из-за сильного ветра на территории региона будет действовать "желтый" уровень погодной опасности.

Уточняется, что порывы ветра могут разогнаться до 15-18 метров в секунду. В результате образуется метель, даже несмотря на отсутствие обильного снегопада. Такая обстановка будет держаться с 00:00 до 21:00 часа вечера.

При этом в городе будет не холодно. По прогнозу синоптиков, ожидается только -1 и -3 градуса мороза.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на выходных жителям Северной столицы не обещали обильного снеговпада, но их предупреждали о силных порывах ветра, которые могут достигать 8-13 м/с.