Петербуржцам не обещали обильного снегопада на выходных, но рассказали об усилении морозов на следующей неделе

На грядущих выходных осадков в Санкт-Петербурге не ожидается, зато усилится ветер, и уже на следующей неделе морозы окрепнут до -12 градусов.

По прогнозу главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, умеренное количество снега ожидается в воскресенье, однако днем ранее, в субботу, его будет совсем мало. Ситуация не изменится и в начала рабочей недели.

Тем не менее, из-за циклона, который сейчас находится над Северным морем, а после пройдет южнее города, на выходных поднимется юго-восточный ветер, порывы которого будут достигать 8-13 м/с, а на акваториях еще сильнее.

Ситуация более менее нормализуется в воскресенье. По региону температура воздуха на выходных будет не очень морозная, минимальные значения, которые может показать термометр - это -7 градусов. Со следующей недели морозы окрепнут до -12, но зато вернется антициклон с солнышком.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 17 февраля на территорию Северной столицы пришли минусовые температуры и небольшой снег. По прогнозу специалиста, в некоторых районах может возникнуть небольшая метель.