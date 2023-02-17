Группа "Синара" может сменить Siemens и заняться возведением ВСМ Москва-Петербург

Вместо ушедшей из России компании Siemens строительством ВСМ Санкт-Петербург - Москва может заняться группа "Синара".

"Синара" из Екатеринбурга может стать новым концессионером основного участка ВСМ Москва-Петербург. Известно, что она вместе с компанией Siemens входила в "Уральские локомотивы" и разрабатывала "Ласточку". Об этом сообщает AllNW.

Уточняется, что входы в столицу и Петербург будут организованы за счет инвестиционной программы РЖД и бюджета, а в концессию пойдет основной участок от Крюково до Обухово. Известно, что его стоимость составляет около 1,66 трлн рублей.

Запуск скоростного поезда между городами планируется осуществить в 2028 году. Сейчас специалисты уже подготовили документы по его модернизации.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что за прошлый год перевозки пассажиров в Санкт-Петербурге выросли более чем на 10%.