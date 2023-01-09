За 2022 год ОЖД Петербурга перевезла более 160 млн человек

Октябрьская железная дорога (ОЖД) подвела итоге прошедшего, 2022-го, года. За год перевозки пассажиров в Петербурге выросли более чем на 10%.

Как передает Патрульный Петербурга со ссылкой на пресс-службе ОЖД города, в 2022 году ОЖД было перевезено почти 160 миллионов человек. Этот показатель превышает данные 2021 года более чем на 10,3%.

Из общего числа пассажиров почти 141,5 миллионов воспользовались поездками на поездах пригородного следование. Это больше на 10%, чем в 2021 году. А поездами дальнего следования воспользовались 18 миллионов, что больше почти на 12%.

На конец года, на декабрь, пришлось 12,3 миллионов пассажиров из общего количества. Большинство из них воспользовались поездами пригородного направления. Отмечается, что при этом число пассажиров на поездах дальнего следования вырасло более чем на 12,5 %.