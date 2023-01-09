  • 9 Январь 2023
USD 10.01.2023 70.3002 +70.3002
USD ММВБ 19:15 69.9518  
EUR 10.01.2023 75.0785 +75.0785
EUR ММВБ 19:15 74.4895  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

За 2022 год ОЖД Петербурга перевезла более 160 млн человек

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Октябрьская железная дорога (ОЖД) подвела итоге прошедшего, 2022-го, года. За год перевозки пассажиров в Петербурге выросли более чем на 10%. 

Как передает Патрульный Петербурга со ссылкой на пресс-службе ОЖД города, в 2022 году ОЖД было перевезено почти 160 миллионов человек. Этот показатель превышает данные 2021 года более чем на 10,3%.

Из общего числа пассажиров почти 141,5 миллионов воспользовались поездками на поездах пригородного следование. Это больше на 10%, чем в 2021 году. А поездами дальнего следования воспользовались 18 миллионов, что больше почти на 12%.

На конец года, на декабрь, пришлось 12,3 миллионов пассажиров из общего количества. Большинство из них воспользовались поездами пригородного направления. Отмечается, что при этом число пассажиров на поездах дальнего следования вырасло более чем на 12,5 %.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram