При ЧП в 3 330 укрытиях Ленобласти сможет спастись около 3,8 млн местных жителей

Система убежищ и укрытий в Ленинградской области будет полностью налажена к концу текущего года. В настоящее время уже есть список возможных точек, которые можно использовать как укрытия.

На пресс-конференции вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин затронул тему обеспечения местных жителей защитой на случай чрезвычайных ситуаций. По его словам, на настоящий момент уже есть реестр помещений, которые подойдут для укрытия граждан. Об этом пишет "МК в Ленобласти".

Отмечается, что речь идет об углубленных помещениях или подвалах домов, которые смогут защитить от ударной волны, а также от радиации и излучения. В общей сложности на территории региона такх точек 3 330. Известно, что в них смогут укрыться 3,8 миллиона человек.

Подчеркивается, что в скором времени в помещениях оборудуют установки по очистке воды, спальные места и санузлы. Подобные места появятся в больницах, социальных учреждениях, а также в домах культуры. Кроме того, в качестве укрытия могут подойти подземные паркинги.