Врач объяснил, почему в Петербурге за шесть лет на 15% сократилось количество рожденных малышей

За шесть лет в Северной столице на 15% уменьшилось количество рожденных малышей. По мнению специалиста, это связано с тем, что женщины все чаще прибегают к отложенному материнству, а календарь рождаемость смещается на более старший возраст.

Главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Петербурга Виталий Беженарь заметил, что за последний год число родов в городе стало меньше на 5%. При этом за шесть лет число рожденных маленьких петербуржцев сократилась более чем на 15%. Об этом пишет ТАСС.

По мнению специалиста, такая тенденция в городе на Неве обусловлена модой на малодетные семьи, частым использованием отложенного материнства и смещением календаря рождаемость на более старший возраст, когда у женщин могут возникнуть тяжелые соматические заболевания.

Эксперт подчеркнул, что за прошлый год количество петербурженок репродуктивного возраста уменьшилось на 2%, в связи с этим всплеска рождаемость в ближайшие годы точно не будет.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что адвокат встала на зищиту малышей, родившихся за рубежом. По ее словам лишать материнского капитала таких детей не справедливо, так как деньги принадлежат не только матери, но всей семей. Также отмечается, что у некоторых могут быть свои причины, чтобы рожать за границей.