Цены на репчатый лук в Санкт-Петербурге взлетели на 70%

В Петербурге очень подорожал репчатый лук. По сравнению с осенью прошлого года цены изменились на 70% в большую сторону.

По мнению специалистов, все дело может быть в том, что конец осени 2022 года выдался дождливым, поэтому часть урожая осталась в поле, а еще половина сгнила в хранилищах до Нового года. В связи с этим было решено постепенно увеличивать цены, и уже к январю рост составил 70%. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Так, в ноябре 2022 года килограмм репчатого лука стоил 29,03 рубля, а уже в декабре — 36,14 рублей. Спустя месяца, в январе, цена изменилась до 46,63 рублей. Известно, что цена продукта в петербургских магазинах может отличаться и меняться от 39,99 до 84,99 рублей за килограмм.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Роспотребнадзоре рассказали, как себя вести, если цены на кассе оказались выше, чем было заявлено на ценнике.