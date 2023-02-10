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В пятницу пассажиров самолета "Санкт-Петербург - Сочи" отправят на два с половиной часа позже

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© Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

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В последний день рабочей недели пассажиры рейса "Санкт-Петербург - Сочи" отправятся до конечного пункта следования позже запланированного. Известно, что задержка рейса составит около двух с половиной часов.

Так, речь идет о самолете, который перевезет граждан в Сочи. Согласно данным, представленным на сайте петербургского аэропорта Пулково, изначально воздушное судно должно было покинуть город в 12:00, но по обновленным данным вылет был перенесен на 14:35.

Кроме того, в пятницу, 10 февраля, вовсе не будет осуществлен рейс до Стамбула от Turkish Airlines. Его отправление планировалась на 13:45.

По расписанию аэропорта Северной столицы, все остальные направления в пятницу должны быть выполнены вовремя. Об изменениях в течение дня можно узнать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге начинается реализация второй очереди комплексного развития аэропорта Пулково. Работы предусмотрены до 2060 года.

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