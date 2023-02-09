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В Северную столицу девятого февраля ворвется порывистый ветер

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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В четверг, девятого февраля, некоторые жители и гости Петербурга продолжат ощущать влияние повышенного атмосферного давления, кроме того на территорию города ворвется порывистый ветер.

Северная столица остается на южной периферии обширного циклонического вихря. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус со ссылкой на прогноз экспертов, из-за этого в городе все еще будет облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Специалист предупредил, что во второй половине дня петербуржцев может подстерегать гололедица.

В течение дня столбик термометра достигнет +2 и 0 градусов, а по области он может опуститься до -3 градусов минимум. Ветер при этом ожидается юго-западный со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу снова выпадет снег, воздух не должен прогреться больше 0 градусов. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге девятого февраля вводят "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра, который разгонится до 17 м/с.

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