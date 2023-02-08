Из-за разбушевавшегося ветра до 17 м/с ветра в Петербурге девятого февраля введут "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности введен в Санкт-Петербурге девятого февраля из-за усиления ветра до 17 м/с. Горожан призвали быть внимательными и осторожными на дорогах.

В пресс-службе Смольного предупредили, что в четверг на территории Северной столицы будет действовать повышенный уровень погодной опасности из-за мощных порывов ветра, которые достигнут 15-17 м/с.

Согласно данным Росгидрометцентра, "желтый" уровень будет действовать с девяти часов утра до 13 часов дня. В это время жителей города попросили не пользоваться автотранспортом и проявить повышенную бдительность на дорогах в связи с высоким риском возникновения дорожно-транспортных происшествий. Также в пресс-службе добавили, что внимательными нужно быть не только автомобилистам, но и пешеходам.

Известно, что "желтый" уровень погодной опасности представляет собой потенциально опасную погоду.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге продолжает понижаться атмосферное давление, однако полностью нормализоваться оно сможет только к пятнице. По прогнозом синоптиков, уже в выходные к петербуржцам вернется зимняя погода.