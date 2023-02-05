Петербуржцам перечислили самые опасные и скользкие участки дорог

Из-за образования на петербургских дорогах гололедицы в местном ГИБДД автомобилистам и пешеходам напомнили правила поведения на проезжей части. Также в ведомстве назвали участки дорог, на которых стоит соблюдать повышенную осторожность.

В воскресенье, пятого февраля, в пресс-службе Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на дорогах и тротуарах города снова наблюдается опасный гололед, в связи с чем местным автомобилистам не стоит делать опасных маневров и использовать резкое торможение.

Осторожнее всего горожанам посоветовали быть при съездах с мостов и путепроводов, а также на открытых участках дорог. Кроме того, владельцам транспорта рекомендовали снижать скорость заранее и выбирать безопасный режим езды.

Пешеходам же, в свою очередь, необходимо обращать внимание на движение машин при переходе проезжей части.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на пятое февраля синоптики прогнозировали облачность и небольшие морозы. Обещанное солнце снова спрятолось за облаками, на дорогах местами все еще встречается гололедица, спрятанная под небольшим слоем снега.