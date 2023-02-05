Неустойчивые прояснения в небе пятого февраля не гарантируют солнце петербуржцам

В воскресенье, пятого февраля, солнце может так и не порадовать петербуржцев в полную силу. По прогнозу специалистов, из-за антициклона снова будет облачно, а прояснения если и будут, то крайне неустойчивыми.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, пятого февраля Санкт-Петербург будет ощущать влияние северо-восточной периферии антициклона. Несмотря на облачность, осадков в городе не ожидается, только поздним вечером на западе возможен небольшой снег.

На дорогах и тротуарах местами все еще сохраняется гололедица. Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от -2 до -4 градусов, а по области эти значения изменятся с -2 до -7 градусов.

По словам синоптика, юго-западный ветер в воскресенье разгонится до 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, шестого февраля, вновь выпадет небольшой снег. Леус поделился, что рабочая неделя начнется для горожан с небольших морозов в -1 и -2 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в пятницу синоптики предполагали возвращение солнца и похолодания пятого февраля.