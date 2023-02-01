В Петербурге суд отменил арест и розыск миллиардера Бориса Берсона

Согласно постановлению Санкт-Петербургского городского суда, решение об аресте и розыске миллиардера Бориса Берсона было отменено.

До этого соответствующий вердикт вынес Василеостровский районный суд. По словам адвоката миллиардера Станислава Синицина, сейчас розыск и арест Берсона отменили. Об этом пишет AllNW.

Уточняется, что помимо этого решения миллиардер не будет проходить комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. В настоящее время Берсон получает все необходимое лечение амбулаторно.

Напомним, что, мужчина был заочно арестован 17 января. По версии следствия, Берсон, являясь собственником большей части помещений в особняке князя Черкасского, в период с 2013 по 2021 годы нарушил требования по сохранению постройки. Так, на территории здания неоднократно происходили пожары.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице уголовное дело бывшего директора Дома ветеранов войны и труда Максима Щербакова, а также гендиректора "РоссРента" Александра Базымянского передали в суд. В результате оба злоумышленника получили обвинение.