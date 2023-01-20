На 18 церемонии вручения знака "За милосердие" награды получили более 30 петербуржцев

В Санкт-Петербурге 33 человека получили почетный знак "За милосердие". Такая церемония проходит в городе на Неве уже в 18 раз.

Почетными знаками власти города награждают граждан из рядов медиков, педагогов, сотрудников органов исполнительной власти и социальных служб, а также представителей общественных организаций и бизнеса, для которых помощь ближнему стала не просто профессией, но и призванием. Об этом поделились в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что за прошлые годы почетные знаки "За милосердие" получили 600 человек, а в этом - еще 33.

Награда полагается тем, кто проявил был не равнодушен к людям с ограниченными возможностями и детям, оставшимся без попечения родителей, а также к трудным подросткам, бездомным гражданам и бывшим заключенным.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге прошло награждение пятерых детей, проявивших отвагу в сложных ситуациях. О событии стало известно в ноябре прошлого года. Отмечалось, что юные герои своим примером доказывают, насколько неравнодушное и самоотверженное молодое поколение подрастает в городе.