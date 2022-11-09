Детей из Санкт-Петербурга наградят «За проявленное мужество»

Пятерых детей из Санкт-Петербурга, проявивших отвагу в сложных ситуациях, будут награждать «За проявленное мужество». Юные герои своим примером доказывают, насколько неравнодушное и самоотверженное молодое поколение подрастает в Северной столице.

Самому юному герою всего 11 лет. В мае во время пожара он вывел свою маленькую сестру из дома. Когда дома не было родителей мальчик почувствовал запах гари, но не растерялся, он обмотал голову и лицо сестры мокрым полотенцем, а себе закрыл лицо мокрой футболкой, затем вывел сестру по задымленной лестнице. На улице детей встретили пожарные, которые поблагодарили мальчика за проявленную отвагу.

Мама мальчика призналась, что ее сын старается равняться на своего отца и в будущем хочет пойти по его стопам и стать военнослужащим.

Еще четверых школьников из Петербурга наградят за спасение ребенка, у которого случился приступ эпилепсии во дворе школы Красногвардейского района. Ученики заметили незнакомого мальчика, который лежал на футбольном поле. Дети поняли, что действовать нужно быстро, они позвали на помощь взрослых, вызвали скорую, встретили и проводили врачей до места происшествия. Одна из девочек снимала все происходящее на видео, чтобы при необходимости показать видеозапись взрослым.

По словам председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского, в конце ноября ребят пригласят для награждения в Законодательное собрание.